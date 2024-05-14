Уральцы стали чаще отдыхать во Вьетнаме, Китае и Индии

Жители Свердловской области в эти майские праздники чаще отдыхали в азиатских и африканских странах, а вот популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

С начала мая свердловчане уже успели побывать в 127 странах мира. Фаворитом у туристов в очередной раз стала Турция, где уже в мае стартовал курортный сезон. Поток в эту страну год к году вырос на 38%. На втором месте оказался Казахстан, популярность которого осталась на уровне прошлого года. Замыкает тройку лидеров ОАЭ, число поездок в эту страну увеличилось на 42%.

Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии: турпоток туда вырос в 2,4 раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (рост в 2,4 раза), Вьетнам (4,3 раза), Китай (3,1 раза), Индию (2,5 раза) и Мальдивские острова (+73%).

На 65% в Свердловской области вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 64% больше среднеуральцев, чем в прошлом году. Кроме того, жители региона распробовали отдых в Гвинее и ЮАР.

Турпоток из Свердловской области в Европу увеличился на 24%. При этом лидирующая по числу уральских путешественников Италия показала прирост на 67%. Также на 80% увеличилось число поездок во Францию и на 48% – в Испанию.

Небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 7% и 4% соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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