Снегоболотоходы, тракторы и внедорожники – энергетики закупили новую спецтехнику для работы в экстремальных условиях

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала приобрел 84 новые машины повышенной проходимости, после чего парк спецтехники увеличился до 880 единиц. Все машины произведены в России и подходят для сложных эксплуатационных и климатических условий деятельности предприятий МЭС Урала. Техника способна работать при высоком снежном покрове и перепадах температур от –40 до +50 °С, на заболоченной местности и бездорожье.

Особое внимание уделено Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, где многие энергообъекты находятся в труднодоступных районах. Для них закуплено в общей сложности 40 единиц новой техники, в том числе экскаватор-погрузчик на базе трактора, снегоходы и гусеничные снегоболотоходы.

Кроме того, автопарк МЭС Урала пополнен автокранами, тракторами с бульдозерным отвалом и мульчером, грузовыми машинами, микроавтобусами и внедорожниками для перевозки персонала. Это повысит оперативность выполнения восстановительных работ и обслуживания энергообъектов, а также позволит улучшить условия труда сотрудников, отметили в компании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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