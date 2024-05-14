Уральцы стали чаще жениться по праздникам

На Среднем Урале появилась традиция устраивать свадьбы не только в выходные дни, но и в даты значимых праздников.

Например, 9 мая, в День Победы, в ЗАГСе Кировского района Екатеринбурга шесть пар зарегистрировали брак. Так молодожены решили почтить память родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе мэрии.

Традиционно церемонии бракосочетания проводят 8 июля в День любви, семьи и верности. В 2024 году этот день выпадает на понедельник. Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ЗАГС, в праздник семьи планируют заключить брак 127 пар, из них 60 – в Екатеринбурге.

В уральской столице ажиотажный спрос на свадьбы часто выпадает на третью субботу августа, когда отмечается день рождения Екатеринбурга. Объясняется все просто: молодожены хотят принять участие в конкурсе «Городская свадьба», в котором пара-победитель получает ценный приз. Раньше поженившиеся в День города могли выиграть квартиру, но в последние два года организаторы дарят лучшей паре молодоженов свадебное путешествие. По данным ЗАГС на начало мая, на 17 августа в Екатеринбурге уже подано 79 заявлений о заключении брака.

«Красивые» даты также пользуются популярностью. Например, ради штампа «24.04.2024» в свидетельстве о браке официально зарегистрировали отношения 333 пар. На следующую «особую» дату – 24 августа – уже выстроилась очередь. В отделения ЗАГС в Екатеринбурге подано 107 заявлений, а всего по Свердловской области – 211.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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