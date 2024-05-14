Бесплатное высшее и хорошая стипендия – ЕВРАЗ приглашает уральских школьников учиться в НТИ УрФУ

Будущие выпускники уральских школ смогут поступить на бюджетные места в Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университета (НТИ УРФУ) по программе инженерного бакалавриата ЕВРАЗа. Уникальная программа включает пять направлений подготовки, корпоративную стипендию, погружение студентов в реальные проекты и гарантированное трудоустройство на предприятиях компании.

Прием заявлений на обучение состоится с 20 июня до 25 июля. В качестве вступительных экзаменов зачтут результаты ЕГЭ по обязательным дисциплинам: профильной математике и русскому языку, а также предметам на выбор – химии, физике или информатике. Предварительные заявки от желающих обучаться принимаются уже сейчас.

На бюджетное обучение по программе смогут попасть 50 человек. Кроме того, студенты будут получать стипендию от ЕВРАЗа.

Абитуриентам представлены на выбор направления: металлургия, теплоэнергетика и теплотехника, мехатроника и робототехника, проектирование и сервис технологического оборудования в металлургическом производстве, электроэнергетика и электротехника. При оформлении заявки на сайте и дальнейшем поступлении абитуриент получит приветственный бонус от ЕВРАЗа – 10 000 руб. а со второго курса корпоративная стипендия может составлять от 32 до 52 тысяч рублей в семестр по результатам отлично сданной сессии.

Наставниками ребят станут лучшие инженеры предприятия – руководители подразделений и главные специалисты технико-технологического развития ЕВРАЗ НТМК. Занятия будут проходить в современных аудиториях института, оснащенных новым оборудованием при поддержке компании.

«Ребята получат возможность разработать и предложить смелые технические идеи, протестировать в лабораториях инновационные решения и обсудить их с опытными металлургами – прочувствовать вкус инженерии. Впечатления студентов первого курса, поступивших в 2023 году, самые позитивные. Ребятам искренне интересно обучаться в институте и бывать на производстве», – рассказала заместитель директора НТИ (филиала) УРФУ по образованию и науке Мария Миронова.

«Программа инженерного бакалавриата ЕВРАЗа в 2024 году предлагает абитуриентам новое, уже пятое направление подготовки – теплоэнергетика и теплотехника, повышен размер стипендии. По завершении обучения у выпускников будет полное представление о профессии, а также понимание, где приложить знания и умения. Компании нужны молодые и думающие специалисты, стремящиеся как можно раньше стать частью инженерной команды ЕВРАЗа и двигать металлургию вперед», – отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

Екатеринбург, Елена Васильева

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