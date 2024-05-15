На Урале растет заболеваемость ОРВИ

На прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировано 17,1 тысячи случаев ОРВИ. Это на 31,4% выше среднемноголетнего уровня и на 2,8% выше показателя позапрошлой недели. Более половины заболевших, 56,8% –дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге болеют 9,1 тысячи человек. Среди возбудителей по-прежнему доминирует риновирус.

Санитарные врачи советуют соблюдать правила личной гигиены, дезинфицировать гаджеты, в местах большого скопления людей использовать маски, соблюдать социальную дистанцию. При появлении любых признаков болезни надо оставаться дома, обращаться за медицинской помощью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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