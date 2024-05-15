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Среда, 15 мая 2024, 09:55 мск

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Синоптики продлили предупреждение о заморозках

Уральские метеорологи продлили предупреждение о заморозках в Свердловской области. В ночь на 16 мая в отдельных районах температура воздуха и на почве может понизиться до -3 °C.

Долгожданное потепление придет в регион 17 мая. Заморозки на время прекратятся, дневная температура достигнет +16°. Но уже в субботу очередной циклон принесет на территорию Свердловской области холодный воздух, и станет прохладнее – от +8° до +12°, сообщает Уралгидрометцентр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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