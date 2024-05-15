В Академическом районе построят новую котельную

Новая водогрейная котельная мощностью 180 Гкал/ч будет построена в Академическом районе Екатеринбурга. Ее запуск позволит не только устранить дефицит резерва тепловой мощности Академической ТЭЦ, но и обеспечить теплом жителей домов, которые планируется строить и заселять в ближайшие годы.

Как отметили в ДИП Свердловской области, для реализации проекта будет использоваться новый инструмент льготного финансирования: ПАО «Т Плюс» предоставят десятилетний заём в размере 1,8 миллиарда рублей с использованием инфраструктурных облигаций. «Строительство котельной в Екатеринбурге станет первым проектом, реализованным в партнерстве с государством при участии ДОМ.РФ. Применение механизма инфраструктурных облигаций даст возможность увеличить темпы модернизации теплосетевого комплекса. Это необходимо для еще более надежной работы систем теплоснабжения в регионах присутствия компании», – сказал генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов. «Новый объект планируется построить до конца 2026 года», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Академический район является новым и активно развивающимся районом, рассчитанным на 325 тысяч человек. На его территории до 2026 года планируется построить 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Сейчас потребности энергоснабжения района полностью закрывает Академическая ТЭЦ. Новый энергообъект позволит ввести в эксплуатацию около 3 миллионов кв. м жилья.

При этом ведущий застройщик района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») делает акцент на развитие энергоэффективного строительства. В Академическом несколько лет назад появился первый в России дом с сетевой солнечной электростанцией на крыше. А недавно ЖК «Олимпика» стал номинантом 16-й Федеральной премии Urban в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО+СФО+ДФО». При проектировании дома были использованы фасадные фотоэлектрические панели российского производства. Фотоэлектрические модули смогут преобразовывать солнечное излучение в электрическую энергию для освещения мест общего пользования.

В домах, построенных с использованием энергоэффективных технологий, квартплата для жителей снижается на 15 и более процентов, отметили в пресс-службе девелопера. Сейчас этот опыт начинают перенимать и другие компании-застройщики.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube