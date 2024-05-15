Власти Екатеринбурга перенесли майский забег на окраину города

В ближайшее воскресенье, 19 мая, в Екатеринбурге пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В этом году участники побегут по новому маршруту в Новокольцовском микрорайоне, сообщили в пресс-службе мэрии.

В связи с этим на некоторых улицах будет перекрыто движение транспорта:

– с 00:00 15 мая до 23:00 19 мая по четной стороне Новосинарского бульвара, от улицы 100-летия Уральского университета до улицы Универсиады;

– с 08:00 до 14:00 19 мая по Экспо-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара; по улице Универсиады, от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара; по улице 100-летия Уральского университета, от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара; по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до Сибирского тракта.

Парковка на указанных участках запрещена. Машины нарушителей будут эвакуировать, предупредили в городской администрации.

Также на время проведения забега 19 мая изменится маршрут общественного транспорта:

– автобус № 44 будет следовать без заезда в Новокольцовский микрорайон через Сибирский тракт. Исключены остановки «13-й км», «14-й км», «15-й км» и «Октябрьская», вводятся остановки «Сад Авиатор-5», «Сады» и «Сад Рябинушка»;

– автобус № 56 «7 Ключей – Новокольцовский микрорайон» будет сокращен до остановки Птицефабрика;

– автобус № 65 «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» и автобус № 66 «Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» будут следовать без заезда в Новокольцовский микрорайон.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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