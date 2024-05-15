В 2025 году уральцев обещают накормить форелью местного производства (ФОТО)

Свердловские власти намерены накормить жителей качественной рыбой, выращенной в местных водоемах. С этой целью в садки Кирюшкинского рыборазводного хозяйства на Глубоченском водохранилище запустили более 20 тысяч мальков радужной форели весом в 6,5 грамма.

Как сообщили в ДИПе, в Свердловской области много водоемов, на которых можно разводить ценные виды рыб – муксуна, нельму, форель, стерлядь, осетра и других.

«На Глубоченском водохранилище мы сформировали рыбоводный участок для Кирюшкинского рыборазводного садкового хозяйства Главрыбвода, где к концу 2025 года из мальков вырастет форель, которая поступит в магазины Свердловской области», – заявил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов.

Напомним, около 15 лет назад в регионе стартовал другой амбициозный проект – по выращиванию осетров с целью производства уральской черной икры. Его инициаторами были губернатор Александр Мишарин и министр АПК Илья Бондарев. В 2010 году впервые в истории региона на базе Рефтинского рыбхоза было произведено 5 кг черной осетровой икры. «Пилотник» сопровождался шумной рекламой в СМИ. Дошло до того, что на сельхозярмарке в Екатеринбурге первая – «опытная» партия черной икры была раскуплена всего за полчаса. Но в 2012 году проект закрыли. Как оказалось, в свердловском бюджете нет средств на прокорм икроносных рыб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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