Подросток на самокате врезался в женщину с коляской, а потом сбежал

На перекрестке улиц Токарей и Крауля в Екатеринбурге подросток на кикшеринговом электросамокате сбил женщину с коляской, затем припарковался и убежал. «Врезался мне в ногу, прямо в лодыжку. Очень больно! Несмотря на случившееся, не остановился, припарковался на противоположной стороне и убежал», – рассказала пострадавшая телеграм-каналу «Уралити».

Сейчас женщина готовит заявление в полицию. По ее словам, подростку на вид не больше 16 лет, в момент столкновения он был в наушниках.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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