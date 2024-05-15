Каждый пятый ребенок в Железнодорожном районе – иностранец

Железнодорожный район Екатеринбурга официально признан самым многонациональным в городе.

Как сообщил глава района Виталий Першин, 19% новорожденных здесь – дети иностранных граждан, в основном из ближнего зарубежья. Всего в районе проживает 163,3 тысячи человек, прирост населения идет ежегодно (наибольший прирост в 2023 году – 779 человек). Поэтому одна из самых больших проблем района – нехватка мест в детских садах и школах.

«Обеспеченность образовательными учреждениями составляет 109,8 места на 1000 человек. Нам необходимо примерно 900 новых мест в детсадах и 5,5 тысячи мест в школах. То есть нужно построить и реконструировать порядка 10 детских садов и 5 школ», – рассказал Першин на заседании комиссии по МСУ в Екатеринбургской думе.

Также глава района указал, что активная жилая застройка на месте бывших промзон ставит новые вызовы – нужно улучшать транспортную доступность и благоустраивать общественные места.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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