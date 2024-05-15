Родители старшеклассников чаще поддерживает идею распределения выпускников, чем студенты

Люди среднего и старшего возраста чаще, чем молодежь, поддерживают идею вернуть систему распределения и гарантированного трудоустройства молодых специалистов. Как выявил опрос сервиса «SuperJob Старт карьеры», за это проголосовали 7 из 10 родителей старшеклассников и только 4 из 10 студентов вузов.

В целом за возвращение к системе распределения выступают 65% россиян, 14% – против, остальные затрудняются ответить. Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (74%): «Опыт СССР доказал целесообразность этой идеи!»

Среди студентов дневных отделений эту идею поддержали 39%, 27% выступают против, 34% затруднились с ответом. Любопытно, что студентам коммерческих отделений идея кажется более привлекательной чуть чаще, чем бюджетникам (41 и 38% опрошенных соответственно).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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