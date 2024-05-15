Свердловский омбудсмен займется проблемой депортации соотечественников после случая с семьей Морозовых

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обеспокоена участившимися случаями выдворения из России соотечественников, не успевших оформить миграционные документы.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате омбудсмена, на этой неделе Мерзлякова встретится с руководителем центра временного содержания иностранцев в Екатеринбурге, а в начале июня поднимет тему защиты прав переселенцев на заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

Напомним, широкую огласку в СМИ получила история семьи Морозовых из Екатеринбурга. Три члена семьи являются гражданами Казахстана, при этом проживают в России с 2017 года, имеют жилье и постоянную работу. В этом году они не успели в срок подать полный пакет документов на ВНЖ, и суд принял решение об их депортации. Морозовы пожаловались, что во время постановки на миграционный учет их никто не предупредил об изменениях в законодательстве и новых требованиях к оформлению статуса. Сейчас семья находится в центре временного содержания в Кольцово и ожидает результата кассации.

В аппарате свердловского омбудсмена сообщили, что это не первый случай выдворения соотечественников. В мае суд в Екатеринбурге также принял решение о депортации 22-летнего гражданина Казахстана, студента магистратуры УрФУ, который был трудоустроен на оборонном предприятии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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