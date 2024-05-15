В Екатеринбургском зоопарке царь зверей отмечает день рождения

В Екатеринбургском зоопарке сегодня празднует свой 17-й день рождения царь зверей – африканский лев Эрни.

«Эрни величествен и прекрасен. Он довольно активный самец. Лев эмоционален и импульсивен, чувствует ответственность за свой прайд и охраняет самок. Аппетит у виновника торжества отменный. Все, что входит в рацион – говядина, кура, субпродукты, яйца, живой корм – съедается с удовольствием», – так в зоопарке охарактеризовали именинника.

У льва в зоопарке есть своя семья: с львицей Эммой у них родилось 13 детенышей. Сейчас семейство можно увидеть на 1-м этаже павильона «Южный» и в летнем вольере. Африканский лев занесен в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В зоопарке отмечают, что львы в среднем живут 8-10 лет, а в неволе доживают до 20. Существующий рекорд долголетия у львов – 28 лет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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