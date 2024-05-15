Во время пожара в «нехорошей квартире» погибли пенсионер и две молодых женщины (ФОТО)

Сегодня утром во время тушения пожара в жилом доме в Новоуральске были обнаружены тела трех человек – одного мужчины и двух женщин. Соседи говорят, что квартира пользовалась дурной славой. Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что погибших обнаружили сегодня в 12:02.

«Выезжавшие на место ЧП сыщики уголовного розыска личности погибших людей установили оперативно. Ими оказались, по предварительным данным, хозяин квартиры – Юрий Б., 1952 г.р., и две его знакомых женщины – Анастасия Л., 1991 г.р., и Алёна М., 1990 г.р. Все неработающие и ранее не судимые. При визуальном осмотре их тел признаков насильственной смерти не обнаружено», – сообщил представитель полиции. Вероятно, люди отравились продуктами горения. В комнате были видны следы распития спиртного.

Паблик NVK | Новоуральск ВКонтакте отмечает, что у квартиры была плохая репутация. «Эта «нехорошая» квартира пользовалась дурной славой на районе, будучи точкой сбора маргинальных элементов. В том году в ней был обнаружен труп мужчины при мутных обстоятельствах», – сообщают горожане.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проведён осмотр места происшествия, изъяты вещдоки, допрашиваются свидетели. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.

Новоуральск, Елена Владимирова

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