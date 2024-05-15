Уральские онкологи разработали VR-игру для реабилитации детей с лейкозом

Уральские онкологи разработали и запатентовали виртуальную игру для реабилитации детей с острым лимфобластным лейкозом. В виртуальных очках у пациентов улучшается психоэмоциональное состояние. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Свердловской области.

По словам доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Уральского государственного медицинского университета Минздрава России, врача-невролога ОДКБ Оксаны Корякиной, новая технология помогает также восстанавливать двигательные функции, связанные с поражением нервной системы. Так, некоторые дети уже уверенной стоят на ногах, выполняя задания, которые предлагает виртуальный помощник.

Как уточнила Оксана Корякина, каждый ребенок перед началом реабилитации проходит комплексное обследование (консультация невролога, психолога, офтальмолога, ЭЭГ-исследование) для исключения противопоказаний и обеспечения безопасности.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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