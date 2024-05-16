Алексей Вихарев передал высокоточное оборудование военным и медикам

В приемную депутата гордумы Екатеринбурга обратились военные, проходящие службу в зоне проведения СВО. Связисты попросили оказать им помощь в приобретении высокоточного оборудования: двух тепловизоров, комплекта видеокамер, противодронового подавителя и другого военного снаряжения.

«Антидроновое ружье «Гарпия» – незаменимое оборудование на спецоперации. Благодаря ночному прицелу и тепловизору помогает увидеть противника в темное время суток, эффективно устранить вражеские дроны и своевременно защитить военнослужащих. К тому же оно легкое и удобное в использовании, что тоже очень важно, когда солдат находится в полной боевой экипировке. Это высокоточное оборудование помогает нашим ребятам не только выполнять поставленные боевые задачи, но и сохранять здоровье, жизнь», – рассказал военный-связист с позывным «Казах».

Оборудование было закуплено Алексеем Вихаревым в кратчайшие сроки на личные средства, стоимость электроники составила почти 600 тыс. рублей. Военный передаст оборудование батальону в ближайшее время.

«С ребятами остаемся на связи, буду им помогать, сделаем все от нас возможное, чтобы победить!», – заключил Алексей Вихарев, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга.

Кроме того, Алексей Вихарев подарил госпиталю ВОВ устройство для проведения операций на коже, необходимое в ожоговых и хирургических отделениях. Его стоимость превышает 100 тысяч рублей.

«Существуют раны, которые без кожно-пластических операций будут заживать долго, либо их заживление будет в принципе невозможно. С помощью аппарата Электродерматом дисковый ДЭ-60-01 можно добиться более быстрого заживления ран и ранней реабилитации пациентов. Оборудование тут будет очень востребовано!», – рассказал Александр Виноградский, замначальника госпиталя по хирургии.

В госпитале ВОВ ежедневно проводится более 40 операций, поэтому аппарат не только ускорит выздоровление пациентов, но и упростит работу хирургам, позволит проводить больше операций в день.

«Я убежден, что, несмотря на хорошую техническую оснащенность госпиталей, частная помощь лишней не бывает, поэтому продолжаю реагировать на просьбы медперсонала. Также пообщался с ребятами, которые проходят тут лечение и реабилитацию, настрой у всех позитивный. Верю, что благодаря нашей поддержке парням станет еще лучше!», – рассказал Алексей Вихарев.

Ранее депутат также передал екатеринбургским артиллеистам квадрокоптер DJI Mavik 3T с тепловизором. Устройство стоит почти 700 тыс руб, к тому же его сложно найти. Сейчас коптер уже активно используется в зоне СВО, помогая нашим бойцам сохранить свои жизни.

Всего за два года Алексей Вихарев направил на помощь бойцам свыше 52 миллионов рублей. На эти деньги была закуплена высокоточная техника и электроника, а также гуманитарная помощь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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