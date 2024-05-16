В Екатеринбурге закроют движение по улице Нагорной

В Екатеринбурге со следующей недели будет перекрыто движение по Нагорной. Ограничения продлятся до 31 мая.

В связи с восстановлением нарушенного благоустройства после реконструкции тепловой сети движение будет закрыто от дома № 12 по улице Нагорной до улицы Мельникова. Во время ремонтных работ на закрытых участках установят специальные дорожные знаки и указатели. Об этом рассказали в мэрии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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