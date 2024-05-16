«Ночь музеев-2024» в Екатеринбурге пройдет в сокращенном формате

В ближайшую субботу, 18 мая, в Екатеринбурге и других городах Свердловской области состоится «Ночь музеев». В этом году культурная акция будет посвящена семейным ценностям.

Отдельные музеи подготовили программы, посвященные 145-летию уральского писателя Павла Бажова и 225-летию поэта Александра Пушкина. Из-за усиленных мер безопасности количество площадок «Ночи музеев» в Екатеринбурге сократилось с 140 до 88. Привычного инфоцентра на Плотинке не будет. О программе акции жители могут узнать по единой горячей линии 8-800-333-77-21 или телефону +7912-225-90-55 (для WhatsApp и Telegram). Каждый музей будет самостоятельно определять время закрытия, поэтому ночного накопления общественного транспорта в центре города тоже не будет, сообщил на пресс-конференции начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «В городе есть невероятно востребованные музеи, поэтому где-то могут образоваться очереди. Сотрудники музеев переживают за коллекцию, поэтому посетителей допускают к просмотру экспозиции частями. Заранее прошу прощения у горожан за возможные неудобства», – отметил чиновник.

Всего в Свердловской области культурная акция пройдет в 126 музеях и на 250 площадках. Организаторы ожидают, что «Ночь музеев» посетят около 200 тысяч человек, как и в прошлом году. «Музеи регистрировались в акции по собственному желанию. Да, многие частные площадки в этом году отказались от участия из-за усиленных требований по безопасности. Но мы надеемся на хорошую погоду, и что людей в этом году придет не меньше», – добавил заместитель министра культуры региона Роман Дорохин.

В большинстве государственных музеев 18 мая до 17:00 будет организована бесплатная дневная программа. На вечерние экскурсии, мастер-классы и показы – вход платный. В этом году в Екатеринбурге сохранится система единого билета, когда за 500 рублей можно посетить пять площадок из списка 23 городских музеев. Купить единый билет можно в кассах Музея истории Екатеринбурга или онлайн

«Еще с первой «Ночи музеев» у нас продолжаются споры, нужно ли делать бесплатный вход на все площадки. Но дело в том, что есть частные площадки, которые в обычное время для посетителей закрыты. Они открываются только в «Ночь музеев». Кроме того, бесконтрольное количество посещений тоже не очень хорошо для музейных коллекций. Поэтому мы пришли к такому компромиссу: часть площадок бесплатные, часть – платные», – объяснил Илья Марков.

Роман Дорохин добавил, что в «Ночь музеев» можно посетить лаборатории института электрофизики УрО РАН или оранжерею Ботанического сада, куда доступ обычно или закрыт, или проводится строго по записи. Кроме того, музеи готовят специальные проекты к «Ночи», заказывают авторские экскурсии и мастер-классы, поэтому делают платный вход. Программу площадок «Ночи музеев-2024» можно посмотреть на официальных сайтах акции в Екатеринбурге https://nmekb.ru/ и Свердловской области https://nightso.ru/.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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