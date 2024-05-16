В отделении полиции подрались мигранты. СКР начал проверку

В Екатеринбурге расследуют драку с участием иностранных граждан в отделе по вопросам миграции ОВД № 11 на улице Гражданской.

По одной из неофициальных версий, у одного из посетителей произошел конфликт с сотрудницей миграционного отдела. По другой – иностранцы не поделили между собой место в очереди, а сотрудница пыталась призвать их к порядку.

«Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о совершении мигрантом противоправных действий в отношении сотрудника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции», – сообщили в СУ СКР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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