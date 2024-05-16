СвЖД запускают «Орлан» до парка «Оленьи ручьи»

С субботы, 25 мая, пригородный поезд «Орлан» начнет ходить в парк «Оленьи ручьи». Он будет курсировать по выходным и праздничным дням до 27 октября.

Как сообщили в СвЖД, экспресс № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод будет отправляться из уральской столицы в 8:12 и прибывать на остановку Бажуково в 10:48 (выход на маршруты центральной части парка), на остановку Аракаево (выход на маршруты южной части) – в 11:13.

Обратно поезд пойдет в 17:00 с остановки Аракаево, в 17:26 – с Бажуково. В Екатеринбург «Орлан» вернется в 20:10.

Стоимость проезда – 340 рублей по полному тарифу. Действуют все виды льгот.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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