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Четверг, 16 мая 2024, 14:41 мск

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В Екатеринбургском океанариуме родился дельфиненок

Кадр с видео екатеринбургского океанариума

В океанариуме Екатеринбурга у пары черноморских афалин родился детеныш.

За маленьким дельфином в круглосуточном режиме наблюдают ветеринары и тренеры. В настоящее время его мама не участвует в выступлениях, а находится с малышом, кормит молоком и обучает его.

Как отметили в пресс-службе ведомства, это третий дельфин, появившийся на свет в Екатеринбургском океанариуме. Вскоре горожане сами выберут имя малышу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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