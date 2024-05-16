В Екатеринбургском океанариуме родился дельфиненок

В океанариуме Екатеринбурга у пары черноморских афалин родился детеныш.

За маленьким дельфином в круглосуточном режиме наблюдают ветеринары и тренеры. В настоящее время его мама не участвует в выступлениях, а находится с малышом, кормит молоком и обучает его.

Как отметили в пресс-службе ведомства, это третий дельфин, появившийся на свет в Екатеринбургском океанариуме. Вскоре горожане сами выберут имя малышу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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