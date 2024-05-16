При выборе экскурсий уральцы предпочитают музей военной техники УГМК и Ельцин-центр

Самыми востребованными культурными учреждениями у жителей Свердловской области являются Музей военной техники УГМК в Верхней Пышме, Ельцин-центр и Свердловский областной краеведческий музей в Екатеринбурге. Именно о них уральцы чаще всего ищут информацию в сети.

По данным «Мегафона», трафик на сайте музея военной техники УГМК по сравнению с маем прошлого года вырос на 10%. Интересно также, что в прошлом году в тройку лидеров вместо краеведческого музея входил Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

На уровне прошлого года остался интерес свердловчан к Объединенному музею писателей Урала и музею Эрнста Неизвестного, а трафик на сайт фотографического музея «Дом Метенкова» по сравнению с прошлым годом упал. Напротив, взрывной рост трафика – в 3 раза – зафиксирован на сайт областного фильмофонда. Там 18 мая посетители смогут посмотреть анимационный фильм «Валенки Бажова» студии анимации Инновационного культурного центра и документальный фильм «Хрупкие мгновения жизни» о работе Вениамина Метенкова.

Кроме того, в этом году уральцы чаще, чем в мае 2023-го, интересуются всероссийской акцией «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая. Трафик на сайт самой акции в регионе вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители региона узнают о программе мероприятий и покупают билеты в свои любимые места, которые не удается посетить в обычные рабочие дни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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