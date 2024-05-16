12-летний школьник на самокате влетел под колеса иномарки (ФОТО)

Сегодня на перекрестке улиц Первомайской и Комсомольской в Екатеринбурге случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили в городской ГИБДД, 59-летний водитель Ford Focus сбил мальчика на самокате при повороте налево. Ребенок пересекал улицу, не спешившись. Его доставили в больницу с травмами.

Водитель пояснил, что при повороте налево уступил дорогу другим автомобилям, а также пропустил пешеходов, переходящих проезжую часть. Когда он начал движение, то заметил ребенка на самокате, пытался уйти влево, но не успел.

Напомним, накануне вечером в Солнечном 4-летний мальчик выехал на велосипеде на дорогу, где его сбил автобус.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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