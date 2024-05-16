Первая половина мая в Екатеринбурге стала самой холодной в XXI веке

Средняя температура воздуха в первой половине мая в Екатеринбурге составила всего +5,3 градуса. Это самый низкий показатель за последние несколько десятилетий. Холоднее май был только в 1986 году (+1,8 градуса). Такие данные привел синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

В ночь на 17 мая на территории Свердловской области вновь прогнозируются заморозки до -2°. «Облака надвигающегося с северо-запада циклона прикроют ближайшей ночью север Свердловской области, но на юге заморозки в ночь на 17 мая кое-где не исключаются, хотя и менее интенсивные. Циклон пройдет через север Урала. Связанный с циклоном холодный фронт ближайшей ночью пересечет северную границу нашей области, к вечеру 17 мая окажется вблизи Екатеринбурга», – сообщает главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.

17 и 18 мая в регионе ожидаются дожди, температура воздуха по ночам будет от +2° до +6°. В воскресенье осадки прекратятся. На холодной периферии антициклона, которая распространится на Урал с северо-запада, возможны заморозки до -2°, а днем солнце прогреет воздух до +15°. Начало следующей недели ожидается теплым: днем будет до +22°, заморозки отступят.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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