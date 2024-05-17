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Пятница, 17 мая 2024, 08:18 мск

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В Тагиле грузовик задавил водителя в гараже во время ремонта (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика погиб в Нижнем Тагиле из-за несоблюдения техники безопасности при ремонте автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, трагедия произошла накануне вечером в гаражном боксе на ул. Трикотажников.

Водитель грузовика «Вольво Ф-12», ремонтируя машину, запустил двигатель, но не обеспечил неподвижность автомобиля. Грузовик наехал на мужчину, который получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Установлено, что у погибшего был водительский стаж 25 лет.

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе расследования.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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