Останутся только три. До 2025 года реорганизуют почти все екатеринбургские МУПы

До 1 января 2025 года в Екатеринбурге реорганизуют практически все МУПы. Это необходимо сделать в соответствии с федеральным законодательством для защиты конкуренции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, шесть МУПов будут реорганизованы в ООО. Это «Бодрость», «Бюро технической инвентаризации», «Школьно-базовая столовая № 11», «Управление капитального строительства Екатеринбурга», «Многопрофильные энергетические системы» и «Екатеринбургэнерго». ЕМУП «Спецавтобаза» станет акционерным обществом. При этом доля в уставном капитале таких обществ в размере 100% поступит в собственность города.

Три предприятия переформируются в муниципальные бюджетные учреждения для исполнения функций, определенных вопросами местного значения. Это «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (управление жилыми помещениями, принадлежащими муниципалитету), «Комбинат специализированного обслуживания» (оказание ритуальных услуг) и «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» (установка светофоров, дорожных знаков, дорожная разметка).

Исключениями из списка стали ЕМУП «Метрополитен», ЕМУП «Гортранс» и МУП «Водоканал», которые останутся в прежнем статусе. В администрации пояснили, что Водоканал осуществляет свою деятельность в сфере естественных монополий, а работа метрополитена и Гортранса регулируется отдельными нормативными актами правительства Российской Федерации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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