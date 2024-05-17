Технический университет в Верхней Пышме открывает новое направление подготовки

Технический университет в Верхней Пышме объявляет о запуске новой программы высшего образования в области технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов».
Обучающиеся смогут получить необходимые навыки для эффективного управления лесозаготовительными и деревоперерабатывающими предприятиями. Студенты будут изучать современные методы и технологии, применяемые в деревообработке, изготовлении современных материалов, а также эффективное управление возобновляемыми биоресурсами.
Студенты получат как глубокие теоретические знания, так и практический опыт работы с передовыми технологиями, автоматизации производственных процессов и цифровых инструментов управления.
«Лесопромышленное дело для нашей страны является не только фундаментальной, но и перспективной для развития отраслью. Стартуя прием на новую программу, мы открываем перед студентами возможности встать во главе этого развития», – отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.
Верхняя Пышма, Елена Васильева
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