В Екатеринбурге пропал 12-летний школьник (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут 12-летнего Ислама Рахматуллаева, который в среду, 15 мая, утром ушел в школу и не вернулся.

Как сообщили в городской полиции, рост мальчика – 150 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные.

На момент пропажи был одет в спортивные штаны коричневого цвета, футболку в бело-синюю полосу, куртку синего цвета почти до колен. С собой имел рюкзак тёмно-синего цвета с учебниками и тетрадями.

Все, кто располагает информацией о местонахождении школьника, могут сообщать ее по телефонам 356-42-06 или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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