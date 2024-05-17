Иностранные участники СВО могут получить паспорт РФ, не уезжая далеко от части

Иностранные граждане, которые принимают участие в специальной военной операции по контракту с Минобороны РФ, могут получить российский паспорт, даже не приезжая в миграционные отделы по месту регистрации.

Это выяснил депутат Госдумы Максим Иванов, к которому обратились родные участника СВО из Сысерти. Военнослужащий – гражданин Таджикистана, подал документы на получение гражданства РФ в Свердловской области.

«Специально для этого командир дал ему короткий отпуск. Документы приняли. И теперь его снова вызывают в Свердловскую область для принесения присяги и получения заветного паспорта. Дескать, иначе никак. И тут начались проблемы, потому что второй отпуск командир давать отказывается: «Не шибко ли разъездился, солдатик?». Командира понять можно. Оперативная обстановка на фронте динамичная, каждый боец на счету. Но и паспорт надо получить – дело важное», – рассказал Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Чтобы прояснить эту ситуацию, депутат написал в МВД и получил ответ: иностранцы, заключившие контракт с Минобороны, могут обратиться за получением российского гражданства в любой территориальный орган МВД вне зависимости от того, где они зарегистрированы по месту жительства. Принести присягу гражданина РФ они могут как в том же отделении МВД, где подавали документы, так и в ближайшем к месту дислокации воинской части.

«И это хорошая новость. Потому что условному бойцу из Авдеевки до миграционки в Донецке доехать проще и быстрее, чем до Екатеринбурга», – резюмирует Иванов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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