Улицу Сакко и Ванцетти закроют на два дня

В Екатеринбурге перекроют участок улицы Сакко и Ванцетти от улицы Антона Валека до проспекта Ленина, с 22:00 31 мая до 06:00 3 июня.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» необходимо выполнить работы по восстановлению нарушенных элементов благоустройства.
Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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