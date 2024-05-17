Улицу Сакко и Ванцетти закроют на два дня

В Екатеринбурге перекроют участок улицы Сакко и Ванцетти от улицы Антона Валека до проспекта Ленина, с 22:00 31 мая до 06:00 3 июня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» необходимо выполнить работы по восстановлению нарушенных элементов благоустройства.

Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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