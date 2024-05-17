Росприроднадзор согласовал БАЭС строительство энергоблока IV поколения БН-1200М

Белоярская АЭС получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М IV поколения.

Как сообщает пресс-служба БАЭС, Росприроднадзор изучил материалы оценки воздействия на окружающую среду и убедился, что требования по безопасности соблюдены на высоком уровне. Сейчас весь пакет документов проходит проверку в Ростехнадзоре. По ее результатам Белоярская АЭС ожидает получение лицензии на размещение нового энергоблока с реактором БН-1200М.

«В рамках работ по направлению «Поколение IV» госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего, основанную на быстрых реакторах, работающих в замкнутом ядерном топливном цикле. Головной образец такого серийного энергоблока БН-1200М будет размещен на Белоярской АЭС. Росатом перешел от единичных уникальных проектов, таких, как БН-600 и БН-800, к серийному, конвейерному производству на БН-1200М. Новые технологические решения позволяют полностью использовать энергетический потенциал уранового сырья, а также обладают новым уровнем безопасности», – отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Как сообщал «Новый День», на Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.

Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения.

Заречный, Елена Владимирова

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