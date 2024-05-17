Прогноз экономиста: население Урала будет стареть, но перестанет сокращаться

Естественная убыль населения на Урале замедлится в ближайшие годы, по прогнозам ученых Института экономики УрО РАН. В регионах УрФО одновременно идет снижение рождаемости и смертности, что в будущем приведет к увеличению числа пожилых жителей, если не вмешаются миграционные процессы.

Как сообщила руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики Ольга Козлова, в 2023 году убыль населения регистрировалась в старопромышленных регионах – Свердловская, Челябинская и Курганская области. Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, наоборот, приросли жителями, но в пределах 1%.

«Снижение рождаемости фиксируется во всех регионах УрФО, только в Курганской области показатели остались на уровне 2022 года. Однако снижается и коэффициент смертности населения, в прошлом году он вышел на доковидный уровень. Это хорошая тенденция», – отметила экономист.

В 2023 году также восстановился миграционный прирост на Урале (+27 536 человек) после провала 2022 года (+434 человека). Но речь идет не о приезжих иностранцах, а о перемещениях жителей России между регионами. Внутренняя миграция сильно влияет на возрастную структуру населения. Так, самым старым регионом в УрФО стала Курганская область, где 28,9 % жителей – люди старше 65 лет. В Свердловской области этот показатель составляет 24,3%. Больше всего молодых трудоспособных людей, ожидаемо, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

«В 2025-2026 годах есть потенциал роста молодежи в уральских регионах, но он продлится недолго – всего 5-6 лет. Ожидать значительного повышения рождаемости не стоит, так как на нее влияет много факторов. Это не только уровень доходов, но и менталитет нынешней молодежи, и общее старение населения. Но за счет сокращения смертности, которое, я надеюсь, продолжится, численность населения в УрФО будет потихоньку расти», – резюмировала Ольга Козлова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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