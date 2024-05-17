Средняя и медианная зарплаты в регионах УрФО отличаются в несколько раз

Статистический рост среднемесячной зарплаты в регионах УрФО расходится с реальными показателями уровня доходов населения. Как сообщила на пресс-конференции руководитель центра социоэкономической динамики института экономики Ольга Козлова, медианная зарплата может отличаться от номинальной средней в несколько раз.

Например, в Курганской области среднемесячная зарплата большинства жителей составляет 3,4 прожиточного минимума, тогда как медианная – всего 2,5. В Свердловской области медианная зарплата находится на уровне 3,3 прожиточных минимумов, в ХМАО – 4, в ЯНАО – 5.

«Средние показатели зарплат всегда несколько лукавые, потому что их искажают размеры заработков топ-менджеров и руководителей. Так что тут не все так благополучно, как нам бы хотелось», – отметила Ольга Козлова.

При этом статистика фиксирует рост реальных доходов населения в УрФО в 2023 году на 108%, что значительно превышает общероссийский показатель (104,6%).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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