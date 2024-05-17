Свердловчанка нашла редкий краснокнижный гриб (ФОТО)

Жительница Свердловской области обнаружила в лесу редкий гриб ведьмин котел, занесенный в Красную книгу России. Фотографией своей находки женщина поделилась в паблике соцсети «ВКонтакте».

«Ведьмин котелок или саркосома шаровидная, краснокнижный гриб. Нашли в лесу возле деревни станции Таватуй», – написала пользователь Катерина Волк в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».

Саркосома несъедобна, хотя за необычный внешний вид ей приписывают разные целебные свойства. Гриб относится к редким видам, так как плодоносит раз в 10-12 лет. Поэтому собирать его запрещено. В России за нанесение вреда краснокнижным грибам физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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