В мэрии показали проект подземного перехода из метро к вокзалу (СХЕМА)

В администрации Екатеринбурга по поручению главы города Алексея Орлова разработали проект подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу.

Его проложат под переулком Невьянским и улицей Вокзальной. Протяженность перехода составит около 210 метров. Переход будет создан по принципу «сухие ноги», то есть пассажиры смогут перейти из метро на ж/д вокзал, не выходя на улицу.

Сроки строительства будут названы позже.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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