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Пятница, 17 мая 2024, 15:00 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург расцвел. Спешите видеть (ВИДЕО)

К концу рабочей недели Екатеринбург расцвел.

Цветущий Екатеринбург

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кое-где уже начали цвести тюльпаны – например, на площади у Каменного цветка. В ближайшие дни появятся цветы и на других городских площадках. Еще раньше в Екатеринбурге начали цвести яблони и черемуха.

Погода сегодня вечером будет самая благоприятная для прогулки по цветущему городу – до +19 °C, без осадков. Но уже ночью похолодает. В субботу днем температура воздуха не поднимется выше +8°, пройдут дожди. То же самое ждет Екатеринбург и в воскресенье.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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