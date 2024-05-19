«Ночь музеев» удалась: толпы горожан гуляли по выставкам и концертам (ФОТО)

В Екатеринбурге в 18-й раз состоялась «Ночь музеев», в этом году она была посвящена семейным ценностям. Несмотря на сокращенный формат культурной акции и прохладную погоду, в центре города до полуночи гуляли толпы.

Более 80 разных учреждений подготовили специальные программы к «Ночи», а музейщики провели сотни экскурсий. На популярных площадках было не протолкнуться. В музее истории Екатеринбурга на крыше танцевали бачату, а в кластере «Л52» читали авангардные стихи и слушали хоровую музыку. Познакомиться с бытом советской технической интеллигенции можно было в профессорской гостиной Круглого дома и бесконечных коридорах дома-памятника конструктивизма «Госпромурал». В «Эрмитаж Урале» был ажиотажный спрос на выставку Альбрехта Дюрера, также огромный интерес горожан вызвали экспозиции музея андеграунда. К Водонапорной башне на Плотинке до позднего часа стояли очереди.

Как прошла «Ночь музеев-2024», смотрите в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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