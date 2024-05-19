Энергетики рассказали екатеринбуржцам, как не упасть в открытый люк и зачем беречь ресурсы планеты (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел фестиваль «Майский экстрим», собравший более 100 команд. К мероприятию присоединились и сотрудники свердловских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс», которые организовали для школьников, студентов и участников «Майской прогулки» квест по энергобезопасности и энергосбережению.

«Мы производим тепло, горячую воду – это благо, но это и опасность. У нас каждый год была печальная статистика пострадавших от кипятка, от падения в люки, от электрического тока. Компания выделила финансирование и организовала проект по вопросам безопасности. «Т Плюс» проводит в школах энергоуроки, энергоелки и ледовое граффити на Новый год, праздники в торговых центрах. Однако, если проводить энергоуроки в школах, охват небольшой – 30 человек. А здесь очень удобно, 10-15 тысяч человек за день сразу охватываем», – поделилась с «Новым Днем» руководитель пресс-службы свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.

В рамках этапа «Безопасность тепла» сотрудники «Т Плюс» рассказали, что нельзя делать на месте ремонта теплотрасс, как не провалиться в открытый люк и не обвариться в кипятке. Чтобы ребятам лучше запомнилась информация, специалисты преподносили ее в игровой форме и подкрепляли подарками. На этапе «Вместе ярче» энергетики от «ЭнергосбыТ Плюс» поделились с командами «Майского экстрима» секретами энергосбережения в быту и в мире, а также рассказали, что можно сделать для снижения негативного воздействия на окружающую среду. «Мы говорим с детьми о том, как правильно беречь ресурсы планеты, не важно, что это – электричество, вода. Мы загадываем им загадки для того, чтобы они в игровой форме учились экономить ресурсы в быту: везде выключать свет или, когда чистите зубы, выключать воду», – уточнила Ольга Волкова, руководитель пресс-службы свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Призы от компании – кружки, настольные игры, брелки, носки, кепки, мыльные пузыри – получили участники пешеходной «Майской прогулки», которая проходила параллельно с «Майским экстримом». А команды, участвующие в квесте, работали уже не за призы, а за оценку на этапе. Победители и самые активные участники «Майского экстрима» получили грамоты и памятные подарки от энергетиков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube