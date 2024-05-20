Школьникам и студентам дали шанс выиграть миллион за идею

Уральским школьникам и студентам выпал шанс получить миллион рублей за хорошую идею. Конкурс с соответствующим названием «Идея на миллион!» объявил депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

«Вам от 15 до 25 лет мечтаете сделать город лучше и есть идеи или проекты?

Предлагайте! Лучшие проекты сделаем вместе, победитель получит 1 000 000 рублей!

На конкурсе идей и проектов по основным направлениям моего Волонтерского центра:

1. Экология (сохранение и защита природы, лесов, рек, экосистем, животных мира и человека и т.д.).

2. Благоустройство (уборка, чистота, порядок, украшение и облагораживание города, улиц, дворов, парков и скверов и т.д.);

3. Социальная помощь и поддержка (помощь и поддержка участников СВО, забота о других категориях граждан и т.д.);

4. Медицина, здоровье жителей.

Проекты на конкурс будут приниматься все лето 2024 года. Итоги будут подведены в начале октября, тога же будет выбран и победитель.

Подробности можно получить по тел. +7 922 130-44-33, на сайте конкурса: idea-million.ru, а также в телеграм-канале Алексея Вихарева, соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Васильева

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