Из-за разлива реки мусор из уральских деревень вывозят на пароме (ФОТО)

В Слободо-Туринском районе Свердловской области разлилась река Тура, автомобильное сообщение с 12 деревнями временно прекращено. Мусор оттуда теперь вывозят по реке – спецтехнику перевозят с одного берега на другой на пароме.

Как сообщили в «Спецавтобазе», вода поднялась к трем мостам, по которым мусоровозы доезжали до деревень Решетниково, Красный Яр, Сагай, Овчинникова, Шадринка, Городище, Черемнова, Жирякова, Лукина, Барбашина, Макуй и села Куминовского.

«Жители таких небольших населенных пунктов всегда с трепетом относятся к своей природе и родной земле – к месту, где они живут. Поэтому мы прилагаем особые усилия в таких нестандартных ситуациях», – рассказал начальник отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Александр Зырянов.

Предприятие будет вывозить отходы на пароме до тех пор, пока не восстановят автомобильное движение по мостам. Сообщить о проблемах с вывозом мусора можно по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-96, через Telegram, WhatsApp, СМС на номер 8 (912) 6900-700.

Слободо-Туринский, Елена Владимирова

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