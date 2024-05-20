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Понедельник, 20 мая 2024, 10:02 мск

Новости Екатеринбург

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Спортсмен с Ямала умер во время забега в Екатеринбурге

ЧП случилось в Екатеринбурге во время проведения полумарафона «Забег.РФ». Как сообщают очевидцы, во время проведения мероприятия умер один их участников – бегун из ЯНАО. 35-летнему мужчине стало плохо недалеко от финиша.

На помощь ему пришли медики, прибыла скорая помощь, однако спасти его не удалось.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет. Известно, что мужчина приехал на забег из Нового Уренгоя, однако в администрации города пока не дают никаких комментариев относительно произошедшего.

Не комментируют ЧП и организаторы забега.

Екатеринбург, Елена Васильева

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