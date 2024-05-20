На Урале вырос спрос на ветеринаров: зарплата до 200 тысяч

В Свердловской области за год существенно вырос спрос на ветеринаров. Только в первые 4 месяца 2024 года в регионе открыли 190 вакансий для ветеринарных врачей, это на 85% больше, чем в том же периоде прошлого года. При этом в целом по стране за это время было открыто более 5 тысяч вакансий, что всего на 22% больше, чем в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба рекрутингового сервиса hh.ru, на одну вакансию в этой сфере в апреле в Свердловской области приходилось два резюме. В целом по стране конкуренция чуть выше – 3 резюме на вакансию.

Зарплата у ветеринаров растет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В Свердловской области в январе-апреле медиана зарплат составила 50 тыс. руб., увеличившись на 17% год к году. Однако встречаются вакансии ветеринаров с зарплатой 90 тысяч, 140 тысяч и даже 200 тысяч.

Среди основных требований к ветеринарным врачам работодатели указывают не только профессиональные знания (ветеринарное образование, хирургия, УЗИ, умение заполнять документацию, знание ветеринарного законодательства, а также понимание нюансов и специфики сельского хозяйства), но и надпрофессиональные навыки (умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров и др.).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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