Сегодня можно приступать к севу яровых и картофеля

22 мая православные отметят день Николы Вешнего – святителя Николая, Божьего угодника. Согласно преданию, в этот день мощи святого были перенесены из Мир Ликийских в Бари.

В народе с Николиного дня начинали посев яровых хлебов, а кое-где и посадку картофеля. По погоде судили об урожае: если лягушки квакают – будет урожай на овес. Если же 2 мая дождь пойдет, то «будет милость Божия к людям велика».

С Николиного дня выгоняли лошадей на ночной подножный корм: святой считался покровителем лошадей. Коней освящали святой водой, чтобы оградить от нападения волков, медведей и даровать им здоровье.

Екатеринбург, Елена Васильева

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