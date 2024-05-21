Сегодня – день Иоанна Богослова

21 мая православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова – покровителя авторов, редакторов и издателей.

В христианстве апостол Иоанн Богослов – возлюбленный ученик Иисуса Христа и автор «Откровения Иоанна Богослова». Житие Иоанна Богослова вполне естественным образом сделало его патроном всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству. Кроме писателей, редакторов, издателей, книгопечатников своим покровителем его считают книгопродавцы и работники бумажной промышленности.

Считается, что молитва, вознесенная святому апостолу Иоанну Богослову, спасает также от отравления, ведь и сам апостол Иоанн, вызванный в Рим императором Домицианом, принял яд, который на него не подействовал.

В народе на Иоанна Богослова пахали земли под пшеницу, а в крестьянских семьях пекли пироги, которыми угощали странников и нищих.

Екатеринбург, Елена Васильева

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