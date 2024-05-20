Транзитных маршрутов через Кольцово станет еще больше

Red Wings усиливает хаб в Кольцово транзитными маршрутами. Так, в обновленное летное расписание авиакомпании включен 21 новый маршрут из Самары с пересадкой в Екатеринбурге (в том числе в Архангельск, Владикавказ, Ижевск, Казань, Новокузнецк, Омск, Уфу). Из Нижнего Новгорода через Кольцово запускаются 18 новых рейсов (в том числе в Астану, Барнаул, Саратов, Сургут). В расписании появились также 9 новых маршрутов из Нижневартовска и 11 новых маршрутов из Сургута. Кроме того, речь идет о маршрутах с Алтая, Кузбасса, Северного Кавказа.

Развитие собственного хаба в Кольцово является частью стратегии Red Wings, одна из задач которой – расширение географии рейсов между регионами России в обход московского авиационного узла.

«Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит резко улучшить транспортную доступность регионов России, от Сибири до Кавказа. И одновременно – даст возможность максимально эффективно задействовать наш парк ближнемагистральных воздушных судов», – отметил заместитель генерального директора Red Wings по коммерции Александр Крутов.

Для обслуживания хаба в Кольцово до конца 2024 года постоянно базируются 7 ближнемагистральных лайнеров SSJ-100.

В авиакомпании отмечают, что трансферные перелеты через Кольцово позволят в несколько раз сократить время в пути по сравнению с рейсами с пересадкой в Москве.

Екатеринбург, Елена Васильева

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