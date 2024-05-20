В Екатеринбурге после +20 вновь резко похолодает

В Екатеринбурге на этой неделе сохранится неустойчивая погода.

Потепление, которое принес с собой антициклон, продержится всего два дня. Завтра, 21 мая, дневной воздух прогреется до +24 °C. Но уже в среду на Урале ожидается очередное арктическое вторжение, температура упадет до +12°…+14°. Пик похолодания в Екатеринбурге ожидается в четверг и пятницу. По прогнозам синоптиков, в эти дни температура воздуха не превысит отметки +10 °C.

Май в Екатеринбурге в этом году холоднее обычного: средняя температура воздуха (+6,3 градуса) на 4,6 градуса ниже климатической нормы. Однако самый холодный май в городе был зарегистрирован в 1981 году, сообщили в пресс-службе мэрии. Тогда на протяжении четырех дней подряд, с 16 по 19 мая, в Свердловске были ночные заморозки. Тепло пришло только в третьей декаде месяца – в самом конце весны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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