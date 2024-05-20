На Среднем Урале открылись речные почтовые маршруты

На Среднем Урале доставка почты теперь будет осуществляться и по рекам. Первые рейсы направятся в Гаринский, Таборинский, Ивдельский, Слободо-Туринский районы.

Так, одной из первых открылась паромная переправа на реке Тура в поселке Решетниково. Почтовая машина будет переправляться на пароме, а потом развозить почту по пяти населенным пунктам: Решетниково, Сагай, Городище, Овчинниково, Шадринка.

В топ самых необычных почтовых маршрутов России входит дорога до деревни Шантальская Гаринского района, которая занимает двое суток по реке Сосьва и через озеро Пелымский Туман

А на речную доставку в деревню Митяево Ивдельского района уходит более 5 часов в одну сторону по реке Лозьве. Там проживает всего два человека: ежемесячно катер будет доставлять им почту и необходимые товары.

Также еженедельно почтальоны будут приезжать и в труднодоступные поселения: в Таборинский район (Озерки, Унже-Павинская, Эхтель) и Гаринский район (Линты, Зыкова, Шабурово).

В пресс-службе «Почта России» отметили, что почтовая речная навигация продлится на Урале до осенних заморозков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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