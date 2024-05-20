Полиция и ФСБ задержали пособников телефонных мошенников в Свердловской области

В Свердловской области полицейские совместно с управлением ФСБ задержали двоих подозреваемых в телефонном мошенничестве. Злоумышленники использовали сим-боксы для активации учетных записей в различных мессенджерах. Через эти аккаунты неустановленные лица совершали мошеннические звонки. Пособники получали вознаграждение в криптовалюте.

«Аферисты представлялись работниками кредитно-финансовых организаций или правоохранительных органов и заявляли, что от имени гражданина подана заявка на оформление кредита. Чтобы обезопасить сбережения, необходимо перевести их на якобы безопасный счет. Введенные в заблуждение люди выполняли указания незнакомцев и лишались денежных средств», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе обысков у фигурантов было изъято спецоборудование, более двух тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи, 43 модема, банковские карты, мобильные телефоны. Задержанные мужчины признали свою вину. Они пояснили следователям, что осознавали, для каких целей использовали технические устройства. На время расследования уголовного дела подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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