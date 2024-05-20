На «Майскую прогулку» пришли 13 тысяч человек

«Майская прогулка-2024» собрала рекордное количество участников. На нее пришли более 13 тысяч человек. Самой старшей участнице – 81 год, самому младшему – менее года, сообщили в ДИПе.

«Желающих принять участие в мероприятии оказалось значительно больше прогнозируемых цифр. Отмечу, что количество участников «Майской прогулки» растёт пропорционально количеству занимающихся спортом в регионе. Радует, что здоровый образ жизни становится всё популярнее среди свердловчан разных возрастов», – отметил министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

В этом году «Майская прогулка» стартовала в Екатеринбурге по пяти направлениям. Самым популярным маршрутом стал «Шарташская кругосветка» протяжённостью 17 км. По нему прошли более пяти тысяч человек. Напомним, организаторами «Майской прогулки» являются Уральский федеральный университет и федерация спортивного туризма. Акция проходит при поддержке министерства физической культуры и спорта Свердловской области, министерства природных ресурсов и экологии региона, управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга.

Отметим, в 2022 году участниками «Майской прогулки» стали более 10 тысяч человек. В прошлом году из-за сложной пожароопасной обстановки в лесах мероприятие было перенесено на осень. В сентябре в прогулке приняли участие свыше 7,2 тысячи человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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